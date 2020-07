Borsa: Milano in rosso, -1%, con Eni, Saipem e Mediobanca (Di giovedì 30 luglio 2020) ANSA, - Milano, 30 LUG - Piazza Affari perde rapidamente quota dopo un avvio in lieve rialzo, allineandosi alla seduta negativa delle altre Borse europee. Pesano sul Ftse Mib, -1,04%,i cali di Eni, -3,... Leggi su corrieredellosport

