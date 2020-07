Arbitri di B, Cosenza-Juve Stabia ad Aureliano. Marini per Salernitana-Spezia (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA - L' Aia ha reso noti i nomi che dirigeranno le gare valide per la 19ª giornata di ritorno di Serie B in programma venerdì 31 Luglio alle ore 21.00. ASCOLI - BENEVENTO PEZZUTO BERCIGLI - ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Arbitri di B, Cosenza-Juve Stabia ad Aureliano. Marini per Salernitana-Spezia: Trapani-Crotone a Ros. Pezzuto fisch… - sportli26181512 : Arbitri di B, Crotone-Frosinone a Di Martino. Illuzzi per Empoli-Cosenza: Rese note le designazioni della penultima… -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri Cosenza Arbitri di B, Cosenza-Juve Stabia ad Aureliano. Marini per Salernitana-Spezia Corriere dello Sport Arbitri di B, Cosenza-Juve Stabia ad Aureliano. Marini per Salernitana-Spezia

ROMA - L'Aia ha reso noti i nomi che dirigeranno le gare valide per la 19ª giornata di ritorno di Serie B in programma venerdì 31 Luglio alle ore 21.00.

La Juve Stabia capitola in casa per 2-1 contro una ordinata Cremonese

Venerdì sera la Juve Stabia dovrà vincere per forza a Cosenza per aspirare ai play out altrimenti sarà retrocessione diretta. Partita incolore per i gialloblù che hanno costruito poco gioco. La Cremon ...

ROMA - L'Aia ha reso noti i nomi che dirigeranno le gare valide per la 19ª giornata di ritorno di Serie B in programma venerdì 31 Luglio alle ore 21.00.Venerdì sera la Juve Stabia dovrà vincere per forza a Cosenza per aspirare ai play out altrimenti sarà retrocessione diretta. Partita incolore per i gialloblù che hanno costruito poco gioco. La Cremon ...