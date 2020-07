Verona-Spal 2-0: assist al bacio di Lazovic e Dimarco, due gol di Di Carmine (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Samuel Di Carmine ha sbloccato la sfida fra Verona e Spal, al 7′ del primo tempo, mediante un colpo di testa letale per Letica. L’attaccante italiano ha sfruttato nel migliore dei modi un’assistenza perfetta di Darko Lazovic, autore di un cross pennellato e preciso: 1-0 e Spallini subito sotto. La punta scaligera ha poi raddoppiato il vantaggio della compagine in cui milita, concretizzando un tiro-cross di Dimarco con un tap-in perfetto, per il 2-0. Di seguito il VIDEO delle reti menzionate, arrivate nel match valido per la trentasettesima giornata della Serie A 2019/2020. Leggi su sportface

