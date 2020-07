Telespettatore nota dettaglio sul collo della giornalista: lei scopre di avere un… (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un Telespettatore ha salvato la vita di una giovane giornalista guardando semplicemente il suo Tg che andava in onda. È la storia di Victoria Price, la quale racconta l’accaduto sui social ringraziando innanzitutto colei che, guardando un giorno con attenzione il telegiornale ha notato che sul suo collo compariva un dettaglio al quanto anomalo. Il volto noto dell’emittente americana ‘Wfla’, nonché giornalista molto amata dal suo pubblico per il quale deve la sua vita. La donna che guardava il telegiornale si era accorta di quanto stava per succedere alla giovane giornalista, non consapevole di avere un rigonfiamento in prossimità del collo. “Ti ho appena vista al telegiornale. Mi ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Telespettatore nota Nota un rigonfiamento sul collo della giornalista e la avvisa, lei scopre il tumore ilGiornale.it Nota un rigonfiamento sul collo della giornalista e la avvisa, lei scopre il tumore

Può un telespettatore salvare la vita di un giornalista mentre guarda il telegiornale? Sì, può, ed è quello che ha fatto una donna, avvisando immediatamente via mail una giornalista vista in tv di un ...

Uomini e Donne: Pamela Barretta ha scoperto chi è il suo stalker

Pamela Barretta, nota per aver partecipato a Uomini e Donne, ha finalmente scoperto l’identità del suo stalker, che da mesi la tormenta. Pamela Barretta, prima del suo ritorno al Trono Over di Uomini ...

Può un telespettatore salvare la vita di un giornalista mentre guarda il telegiornale? Sì, può, ed è quello che ha fatto una donna, avvisando immediatamente via mail una giornalista vista in tv di un ...Pamela Barretta, nota per aver partecipato a Uomini e Donne, ha finalmente scoperto l’identità del suo stalker, che da mesi la tormenta. Pamela Barretta, prima del suo ritorno al Trono Over di Uomini ...