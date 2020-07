Sassuolo-Genoa, i convocati di De Zerbi: out Boga (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha diramato la lista dei 25 calciatori convocati in vista del match di questa sera contro il Genoa, in programma alle 19:30 al Mapei Stadium. Il tecnico neroverde dovrà fare a meno di Jeremie Boga. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Consigli, Pegolo, Russo.Difensori: Marlon, Rogerio, Peluso, Muldur, Toljan, Ferrari, Magnani, Piccinini, Kyriakopoulos.Centrocampisti: Magnanelli, Djuricic, Obiang, Traore’, Ghion, Mercati, Bourabia, Locatelli.Attaccanti: Caputo, Raspadori, Berardi, Haraslin, Manzari. Leggi su sportface

Sassuolo-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo la sconfitta di Napoli, con uno 0-2 sul groppone e ben 4 goal annullati, il Sassuolo si appresta a sfidare il Genoa in un match che per gli emiliani non ha valenza se non per chiudere all'ottavo ...

