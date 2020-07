Prosciutto e melone, il piatto veloce dell’estate (Di mercoledì 29 luglio 2020) Semplicissimo, estivo, goloso: Prosciutto e melone può rappresentare un secondo piatto completo, ma può diventare anche uno stuzzicante antipasto (in tal caso, bisognerebbe dimezzare le dosi). Se ne parla, per la prima volta, in La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, di Pellegrino Artusi, che in un menu per il mese di agosto, scrive: «Popone (un altro nome con cui viene chiamato il Prosciutto, soprattutto in Toscana, ndr) col Prosciutto e vino generoso perché giusta il proverbio: Quando sole est in leone/ pone muliem in cantone/ bibe vinum cum sifone». Del Prosciutto e melone si torna a parlare negli Anni Sessanta, ma l’abbinamento compare raramente nei libri di cucina, forse perché non è considerato una vera ... Leggi su gqitalia

