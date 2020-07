Ponte Morandi, così 4 robot controlleranno il nuovo viadotto San Giorgio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Saranno 4 robot realizzati dall’Istituto Italiano di Tecnologia a monitorare il nuovo viadotto San Giorgio che ha sostituito il Ponte Morandi a Genova. I 4 robot che vigileranno sulla sicurezza del nuovo Ponte di Genova verificheranno attraverso “telecamere e sensori lo stato di integrità dell’infrastruttura”. E tranquilla mite una “rielaborazione dei dati attraverso algoritmi” consentiranno “al gestore di intervenire con eventuali azioni di manutenzione in via preventiva“. Un approccio che dovrebbe evitare quanto accaduto al Ponte Morandi. Il sistema è composto da 4 robot – 2 robot-Inspection e 2 ... Leggi su secoloditalia

