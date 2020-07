Oggi atteso il via libera alla proroga dello stato d'emergenza. Conte: "Serve a far correre l'Italia" (Di mercoledì 29 luglio 2020) AGI - Governo liberticida? "Affermazioni gravi che non hanno nessuna corrispondenza nella realta'". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando nell'Aula della Camera sulla proroga dello stato di emergenza e rispondendo alle accuse dell'opposizione. La proroga viene decisa - spiega il premier - "non certo perché si vuole fare un uso strumentale per atteggiamento liberticida, reprimere il dissenso o ridurre la popolazione in uno stato di soggezione". E quindi "non si faccia confusione davanti alla popolazione, c'è qualcuno che è stato convinto che la proroga dello stato di emergenza significhi il ritorno al ... Leggi su agi

LegaSalvini : MIGRANTI: A LAMPEDUSA OLTRE 550 IN 24 ORE, OGGI ATTESO SALVINI » SICILIA REPORT - LegaSalvini : ++ ATTESO SALVINI OGGI A LAMPEDUSA ++ - LegaSalvini : SBARCHI A RAFFICA A LAMPEDUSA: OLTRE 550 MIGRANTI IN 24 ORE - wingsofsuburbia : RT @unabellezza_: abitanti di twitter buongiorno! oggi, come istituito è il tanto atteso Nicolas Day! vi invitiamo a condividere tanto amor… - unabellezza_ : abitanti di twitter buongiorno! oggi, come istituito è il tanto atteso Nicolas Day! vi invitiamo a condividere tant… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi atteso Oggi atteso il via libera alla proroga dello stato d'emergenza. Conte: "Serve a far correre l'Italia" AGI - Agenzia Italia Marvel's Avengers War Table: lo commentiamo in diretta oggi pomeriggio su Twitch

Oggi pomeriggio Square Enix trasmetterà il secondo appuntamento ... 18:00 per un'oretta di pre show in attesa dell'inizio delle trasmissioni. Vietato mancare dunque, con la premessa che presto potremo ...

Bonus bici e monopattini,

Ma è evidente, che visti i fondi disponibili oggi, e visto che in resto non arriverà prima di ... lasciando una sorta di lista d’attesa per le richieste che non sarà possibile evadere subito, a ...

Oggi pomeriggio Square Enix trasmetterà il secondo appuntamento ... 18:00 per un'oretta di pre show in attesa dell'inizio delle trasmissioni. Vietato mancare dunque, con la premessa che presto potremo ...Ma è evidente, che visti i fondi disponibili oggi, e visto che in resto non arriverà prima di ... lasciando una sorta di lista d’attesa per le richieste che non sarà possibile evadere subito, a ...