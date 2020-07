Napoli, una targa in memoria di Luciano De Crescenzo (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Da oggi a Napoli c’è una targa in memoria di Luciano De Crescenzo. Dopo l’installazione artistica ai Quartieri Spagnoli arriva un altro omaggio al Prof Bellavista. La targa è stata posta nel quartiere Chiaia in vicoletto Belledonne, la strada che lo stesso De Crescenzo aveva definito come la sua preferita della città. Inoltre, il comune partenopeo, fa sapere che a ottobre gli sarà intitolata anche una via della città metropolitana. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

