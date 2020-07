Migranti, 72 vittime ogni mese: torture, stupri ed esecuzioni, la rotta africana è “tra le più mortali al mondo”. “Libia non è luogo sicuro” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Migliaia di rifugiati e Migranti muoiono e molti subiscono gravi violazioni dei diritti umani durante i loro viaggi lungo le rotte dall’Africa occidentale e orientale verso le coste nordafricane del Mediterraneo, tra le più mortali al mondo. Lo denuncia un nuovo rapporto pubblicato dall’agenzia Onu per i rifugiati, Unhcr, e dal Mixed Migration Centre (Mmc) del Danish Refugee Council, intitolato “In questo viaggio, a nessuno importa se vivi o muori“, che descrive in che modo “la maggior parte delle persone in viaggio lungo queste rotte cada vittima o assista a episodi di inenarrabili brutalità e disumanità per mano di trafficanti, miliziani e, in alcuni casi, di funzionari pubblici”. Il rapporto segnala che almeno 1.750 Migranti e rifugiati hanno perso la vita nel 2018 e nel 2019 ... Leggi su ilfattoquotidiano

Tg3web : La Guardia Costiera libica spara sui migranti. Tre le vittime. L'Alto Commissariato per i rifugiati chiede un'indag… - clikservernet : Migranti, 72 vittime ogni mese: torture, stupri ed esecuzioni, la rotta africana è “tra le più mortali al mondo”. “… - Noovyis : (Migranti, 72 vittime ogni mese: torture, stupri ed esecuzioni, la rotta africana è “tra le più mortali al mondo”.… - WeWorldOnlus : Ogni giorno ci impegniamo per proteggere i più fragili, ma il nostro lavoro da solo non basta. Chiediamo alle isti… - VrijeMeinung : RT @MarcoSanavia1: Siccome la guardia costiera libica spara sui migranti Africani,allora questi devono venire in Italia.Portiamoci anche le… -