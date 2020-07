Meret: “L’Inter ci ha puniti nelle pochissime occasioni concesse” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nel post partita di Inter-Napoli, ai microfoni di Sky ha parlato il portiere azzurro Alex Meret. “Abbiamo creato tanto ma non siamo stati determinati sotto porta. L’Inter ci ha punito sulle pochissime occasioni concesse, mentre noi non siamo stati altrettanto concreti in avanti. E’ un peccato perché siamo stati superiori sotto il profilo del palleggio, abbiamo tenuto il campo sempre in maniera propositiva, ma ci è mancato il gol. Credo che bisogna analizzare con calma questo momento e dobbiamo seguire le indicazioni di Gattuso perché ci ha dato una impronta importante. Adesso dobbiamo ricompattarci, essere sereni e dare tutto in questo finale di stagione perché ci aspetta un appuntamento importantissimo”. L'articolo Meret: “L’Inter ci ha ... Leggi su ilnapolista

