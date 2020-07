Meloni non sale sul Carroccio e dialoga con Conte. Giorgia lascia la propaganda all’alleato, a destra la vera leader è lei (Di mercoledì 29 luglio 2020) Rispetto ai toni e agli atteggiamenti provocatori del leader della Lega Matteo Salvini, che ogni giorno spara a salde contro il governo Conte, accusando persino il premier di non aver ottenuto nulla in sede di trattativa europea e arrivando a negare il fatto che il coronavirus sia ancora presente nel nostro Paese, Giorgia Meloni mostra un mood più responsabile. Collaborativo addirittura. Certo non mancano le prese di distanza dall’esecutivo: sulla proroga dello stato di emergenza si mostra molto critica, per usare un eufemismo (parla di deriva liberticida), ma del resto FdI è saldamente all’opposizione, “Io particolari alleanze con questo governo non ne ho in testa, prima va a casa meglio è”, sottolinea, ma prova comunque a tessere un dialogo con Conte. Con ... Leggi su lanotiziagiornale

fattoquotidiano : Stato d’emergenza, Meloni a Conte: “Non rida, perché non c’è niente da ridere. Quello che state facendo è da pazzi… - Linkiesta : Non è possibile che l‘Italia sia costretta a scegliere tra i menteccati a cinquestelle, i trucidi di #Salvini e i n… - FratellidItalia : #Meloni: 'Continuano sbarchi e fughe di migranti dai centri di accoglienza italiani. Non possiamo permetterci una c… - werenobodies : @teo88x @GioFazzolari @FratellidItalia Rideva percje questa è una pagliaccia anche non avete capito che ci prende p… - ereike05 : RT @MilkoSichinolfi: Alla Camera non c'è bisogno di un Presidente che ne disciplini i lavori, ma di un esorcista !! #Meloni #TANA_per_FONT… -