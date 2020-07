Lo zoologo: "M49? avventuroso e problematico, avrebbe bisogno di 10 ettari tutti per sé" (Di mercoledì 29 luglio 2020) AGI - L'orso M49 “ha letteralmente la forza e la volontà di fare cose 'sovrumane': ha iniziativa, carattere ed intelligenza. Tuttavia ha già operato 40 tentativi di intrusione: se viene lasciato fare troppo, diventa davvero problematico e pericoloso”. La riflessione è dello zoologo Franco Perco, uno dei massimi esperti italiani di animali, già direttore del Parco dei Monti Sibillini e membro dell'osservatorio faunistico di Pordenone. Perco ha parlato dell'esemplare e delle sue caratteristiche con l'AGI, ipotizzando un modo per rispettare la sua natura e allo stesso tempo convivere con lui. Secondo lo studioso “l'abbattimento sarebbe la soluzione più semplice. E d'altra parte è quella adottata in Usa e Canada: dopo due episodi problematici, al terzo l'orso viene ... Leggi su agi

AGI - L’orso M49 “ha letteralmente la forza e la volontà di fare cose 'sovrumane': ha iniziativa, carattere ed intelligenza. Tuttavia ha già operato 40 tentativi di intrusione: se viene lasciato fare ...

L'orso M49, conosciuto come Papillon, viene seguito grazie al radiocollare «per questo motivo abbatterlo, ucciderlo, non ha alcun senso. Rilancio questo appello». Così il ministro dell'Ambiente, Sergi ...

