Le previsioni meteo di giovedì 30 luglio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le previsioni meteo di giovedì 30 luglio – Cielo in prevalenza sereno a Nord ma con possibili rovesci sui rilievi. Al Centro cielo sereno e ampi soleggiamenti. Bella giornata di sole al Sud. Le previsioni meteo di giovedì 30 luglio – Cielo in prevalenza sereno sulla penisola italiana con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Nord – Nuvole e schiarite sulle regioni settentrionali con possibili rovesci a carattere temporalesco sui rilievi Nuvole e schiarite al Nord con possibili addensamenti e rovesci che interesseranno in particolar modo i rilievi. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 36 gradi. Centro – L’alta pressione garantirà una giornata all’insegna del bel ... Leggi su newsmondo

