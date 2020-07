La campagna elettorale deve essere un abito su misura per il candidato (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le campagne elettorali somigliano molto alle strategie militari e hanno regole, dinamiche, princìpi, sedimentati in secoli e secoli di storia. Non tanto perché farsi eleggere sia una guerra, ma perché la strategia e le valutazioni di una campagna elettorale del 2020 trovano le loro radici in Sun Tzu, Quinto Tullio Cicerone e nelle parole del generale Carl von Clausewitz. Nasce da qui “I segreti dell’urna: Storie, strategie e passi falsi delle campagne elettorali” (Utet), l’ultimo libro del consulente politico Giovanni Diamanti, co-fondatore di Quorum e YouTrend. L’analisi di Diamanti mescola due componenti fondamentali: da un lato c’è la sua esperienza personale sul campo – maturata partecipando in vari ruoli in moltissime campagne elettorali, tra Beppe Sala, Dario Nardella, Barack ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : campagna elettorale La campagna elettorale deve essere un abito su misura per il candidato Linkiesta.it Rieti, campagna elettorale "ingessata" per Roberta Cuneo: «Ho avuto un piccolo incidente ma non mi fermo»

RIETI - Campagna elettorale “ingessata” per Roberta Cuneo candidata sindaco di “Uniti per Fara” che ieri ha avuto un piccolo incidente che le ha causato la frattura di terzo e quarto metatarso e un’in ...

Di porte girevoli ed interventi svenevoli. Federica Franceschini si invirilisce e sbotta con Marco Eboli: “Che palle”

Sarebbe anche ora di smetterla con la semplificazione, la sterile buttata nel mucchio, il qualunquismo finalizzato alla mera polemica politica. Vogliamo stare nel merito? Allora vi dico, in primis, ch ...

