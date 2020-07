Immobile e il record: "Odio segnare per forza. A Napoli per migliorare la classifica" (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA - Non si ferma, non è proprio il momento. Ciro Immobile segna pure al Brescia: 35esimo gol in campionato, ora è il leader della Scarpa d'Oro. Ma non basta. Perché nel mirino c'è il record di reti ... Leggi su corrieredellosport

