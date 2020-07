"Gli italiani vogliono risposte, non qualcuno che gridi più di loro". Sbarchi, Di Maio perde la pazienza: l'attacco che mette ko Conte e Lamorgese (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un altro duro attacco quello di Luigi Di Maio che, come tutti gli italiani, deve fare i conti con i continui Sbarchi, molti di immigrati già positivi al coronavirus: "Gli italiani già sanno come stanno le cose e chiedono risposte, non gli serve qualcuno che gridi più forte di loro. Da un rappresentante delle istituzioni, giustamente, si aspettano risposte. E noi dobbiamo dargliele. Dobbiamo marcare le differenze con chi riduce tutto a una battaglia tra poveri, con chi spera nel conflitto sociale per racimolare qualche voto in più. Di fronte a tematiche di questo genere servono serietà, responsabilità e concretezza" scrive su Facebook in chiaro ... Leggi su liberoquotidiano

VittorioSgarbi : #primaopoivoteremo Le rotelle, invece che ai banchi di scuola, vanno messe a questo Governo d’incapaci e di seminat… - matteosalvinimi : IL RITRATTO DEL FALLIMENTO. Sono certo che gli italiani, a partire dalle elezioni di settembre in sette regioni, di… - AMorelliMilano : DELIRIO! Gli italiani pagano quasi 10 milioni in tre mesi per le navi da quarantena degli immigrati che ogni giorno… - PonytaEle : RT @FabriCecchetti: “Orgoglioso di quello che ho fatto, non vedo l’ora di vincere le elezioni per tornare al governo e difendere l’Italia e… - 77nady77 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Gli italiani ( a parte qualcuno che probabilmente è alieno ) non ne possono più!!!!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Farmaci, gli italiani pagano 1 miliardo all’anno per avere le medicine di marca Il Sole 24 ORE Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 30 luglio

Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende ...

Agroalimentare: gli avvenimenti di GIOVEDI' 30 luglio

Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende ...

Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende ...Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende ...