Gasperini: «Papu commovente, è un bergamasco nato a Piazza Pontida ormai» – VIDEO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato del Papu Gomez in conferenza stampa: l’argentino ha regalato la vittoria alla Dea con un super gol Gian Piero Gasperini ha parlato del Papu Gomez in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Parma. Queste le sue parole sull’argentino. GOMEZ – «E’ commovente. Non molla mai. Incarna lo spirito dell’Ataalnta. E’ un bergamasco adottato, nato in Piazza Pontida. Ha classe in più che nei momenti di difficoltà gli permette di dare qualcosa in più. C’è sempre non salta mai. Per lui giocare ogni tre giorni è meglio perché soffre un po’ di più gli allenamenti e quando sembra che non ha più ... Leggi su calcionews24

DAZN_IT : 'El Papu è infinito' ??? Le parole al miele di Gasperini per il suo capitano ?? #ParmaAtalanta #DAZN - IlTrequartista7 : RT @DAZN_IT: 'El Papu è infinito' ??? Le parole al miele di Gasperini per il suo capitano ?? #ParmaAtalanta #DAZN - robkerkira : RT @DAZN_IT: 'El Papu è infinito' ??? Le parole al miele di Gasperini per il suo capitano ?? #ParmaAtalanta #DAZN - GoalItalia : Gasperini a @DAZN_IT sull'abbraccio con Gomez al Tardini ?? 'Il Papu è infinito, c'è sempre' ???? #ParmaAtalanta - Aisaacvangc : RT @DAZN_IT: 'El Papu è infinito' ??? Le parole al miele di Gasperini per il suo capitano ?? #ParmaAtalanta #DAZN -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Papu Gasperini: "Papu commovente, è un bergamasco nato a Piazza Pontida ormai" Yahoo Finanza Cosa ha Ilicic? Gasperini sui problemi dello sloveno: “Viaggiamo alla giornata”

L'Atalanta si avvia verso la conclusione di un'altra grande stagione, con vista sulla final eight di Champions League, con l'incognita Josip Ilicic. Il calciatore sloveno ha saltato le ultime cinque p ...

Riecco il Papu Gomez: l'Atalanta ribalta il Parma. A D'Aversa non basta super Kulusevski

Qualche sorpresa da D’Aversa, che lancia Dermaku come centrale al fianco di Bruno Alves e sceglie Gagliolo (e non Pezzella) come laterale sinistro e davanti Caprari - da falso nove, per lasciare la fa ...

L'Atalanta si avvia verso la conclusione di un'altra grande stagione, con vista sulla final eight di Champions League, con l'incognita Josip Ilicic. Il calciatore sloveno ha saltato le ultime cinque p ...Qualche sorpresa da D’Aversa, che lancia Dermaku come centrale al fianco di Bruno Alves e sceglie Gagliolo (e non Pezzella) come laterale sinistro e davanti Caprari - da falso nove, per lasciare la fa ...