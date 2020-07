Furti auto, in calo nel 2019. Ma è sempre più difficile ritrovare le vetture rubate (Di mercoledì 29 luglio 2020) La buona notizia? Nel 2019 sono state rubate circa 10 mila auto in meno rispetto al 2018, per un totale di 95.403 unità (oltre 261 al giorno e 11 ogni ora). Ora viene la cattiva: è calato drasticamente pure il numero delle vetture ritrovate, pari al -36%, per un totale di 34 mila unità. Delle altre 61 mila si sono invece perse le tracce. La reFurtiva finisce sui mercati esteri o per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio. Precedentemente il percentile dei recuperi era del 40%. Va detto, comunque, che trascorse le prime 24 ore dal misfatto le possibilità di rintracciare l’auto rubata si riducono al minimo. Dati che emergono dal “Dossier sui Furti d’auto”, elaborato da LoJack Italia , ... Leggi su ilfattoquotidiano

