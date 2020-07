FORMAZIONI Udinese Lecce: Okaka sfida Lapadula (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Udinese Lecce Ecco gli schieramenti ufficiali di Udinese-Lecce, match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/2020. Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Okaka, Nestorovski. A disposizione: Nicolas, Perisan, Lasagna, Ballarini, Mazzolo, Palumbo, Oviszach, Compagnon, Lirussi, Zeegelaar, De Maio. Allenatore: Gotti Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Paz, Lucioni, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Shakhov; Lapadula. A disposizione: Vigorito, Sava, Vera, Monterisi, Meccariello, Saponara, Colella, Maselli, Rimoli, Majer, Dell’Orco, Tachtsidis. ... Leggi su calcionews24

