Fedez contro Andrea Bocelli, “Pandemia fantascienza? Un amico ha fatto il trapianto…” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Usa parole dure Fedez nei confronti di Andrea Bocelli, il tenore aveva detto una battuta poco felice sulla pandemia Durante la pandemia fra Fedez e Andrea Bocelli è esploso un vero e proprio idillio. I due hanno portato la musica nelle case degli italiani e hanno tenuto loro compagnia con le loro canzoni. In pieno lockdown hanno fatto in modo che si sentissero meno soli, soprattutto chi era lontano dalla famiglia e dagli affetti. Le storie delle persone morte per il covid hanno commosso tutti e la vista dei carri ha fatto emozionare. Tuttavia, alcune parole pronunciate da Andrea Bocelli hanno suscitato polemiche. Il tenore ha parlato della pandemia e detto cose che secondo Fedez non sono giuste. ... Leggi su kontrokultura

