"Due milioni di test per il personale scolastico. Consegna banchi entro 12/9" (Di mercoledì 29 luglio 2020) I docenti o il personale non docente che dovesse risultare positivo al test sierologico previsto prima dell’inizio dell’anno scolastico sarà posto in malattia fino all’esito del tampone, in modo che non vi siano perdite dal punto di vista economico. Lo ha annunciato in una audizione in commissione Cultura il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri che ieri ha firmato un’ordinanza di considerare, “come non era prima, il periodo intercorrente tra il test positivo e il tampone assimilato a quello della malattia”. Arcuri ha sottolineato che se il test dovesse dare esito positivo, professori e personale della scuola saranno sottoposti ai tamponi nel più breve tempo possibile e solo se il test molecolare dovesse ... Leggi su huffingtonpost

Dalla Regione oltre due milioni di euro per le "Case di quartiere"

Nella sola Cina continentale le vendite retail sono aumentate nei due mesi quasi del 60% e del ... con una perdita operativa (EBIT) di 196 milioni. Gli analisti si aspettavano in media, secondo ...

Islam, al via il pellegrinaggio alla Mecca in forma ristretta

Mondo Islam, al via il pellegrinaggio alla Mecca in forma ristretta Per la pandemia di Covid-19, poche migliaia di fedeli rispetto ai circa due milioni e mezzo degli anni scorsi 29 Luglio 2020 ...

