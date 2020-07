Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati per un tradimento? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Che tra Diletta Leotta e Daniele Scardina la storia d'amore sia ormai arrivata al capolinea è cosa nota da un po' di giorni. La novità delle ultime ore arriva però dal settimanale Chi (in edicola da oggi), secondo cui sarebbe stata la conduttrice a chiudere la relazione dopo un presunto errore commesso dallo sportivo. Un errore che la rivista diretta da Alfonso Signorini definisce maliziosamente "una distrazione”, quasi a voler intendere che si tratti di un tradimento.La storia tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è durata un anno circa. La Leotta in precedenza era stata legata sentimentalmente a Matteo Mammì, che in queste ore è considerato la nuova fiamma di ... Leggi su blogo

