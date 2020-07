Dieta delle ore: quando cenare per dimagrire (Di mercoledì 29 luglio 2020) Consumare la cena a un orario eccessivamente tardo può aumentare il rischio di avere a che fare con un incremento ponderale o con un aumento dei livelli di zucchero nel sangue. A dirlo è un recente studio, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Portato avanti da esperti di diverse realtà accademiche statunitensi – tra le quali è possibile citare la John Hopkins University di Baltimora – ha preso in considerazione gli effetti sul metabolismo della cena consumata a orari tardivi, reclutando 20 volontari sani di ambo i sessi e di età media pari a 26 anni (in tutti i casi, si trattava di soggetti abituati a coricarsi a un orario compreso tra le 22.00 e l’1.00 di notte). Il consumo dell’ultimo pasto della giornata a un orario tardivo ha provocato uno ... Leggi su dilei

NetflixIT : Breve lista delle cose quasi impossibili da trovare: - Pace dei sensi - Dieta a base di pizza e gelato - La posizio… - StalkerAnsya : @karm_a_en Mi perdo delle gran nausee e vomitate perché se mangio troppo presto sto male e infatti ora che sono cos… - danielegiu_ : delle volte io ci provo a mettermi a dieta, ma poi penso a zio tonio, al mc, alla pizza e al sushi - risfiorendo : @indecxsiv3af dipende, la prima volta paghi di più, alcune ti fanno fare anche delle analisi inizialmente, ti da la… - simona3105 : @ArmandoTerminio @lageloni Ti ricordo che di mezzo c'è stata una pandemia e che ci si è concentrati su altre prior… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieta delle I pericoli delle diete drastiche Siena News L’Oca Nera irish pub: dove si trova, prezzi e menù

L’oca Nera è uno dei migliori pub di Napoli. Si trova in via Bernini al Vomero, vicino alla centralissima piazza Vanvitelli. Prezzi moderati e menù esagerato gli ingredienti del suo successo. L'Oca Ne ...

Workout in estate, no a diete drastiche e sovrallenamento: 8 errori da evitare

Nei mesi estivi si è portati a intensificare gli allenamenti, ma per evitare di danneggiare i muscoli e logorare l’organismo bisogna prendere alcuni semplici accorgimenti che evitano problemi e permet ...

L’oca Nera è uno dei migliori pub di Napoli. Si trova in via Bernini al Vomero, vicino alla centralissima piazza Vanvitelli. Prezzi moderati e menù esagerato gli ingredienti del suo successo. L'Oca Ne ...Nei mesi estivi si è portati a intensificare gli allenamenti, ma per evitare di danneggiare i muscoli e logorare l’organismo bisogna prendere alcuni semplici accorgimenti che evitano problemi e permet ...