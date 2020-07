DAYDREAMER Anticipazioni 3-7 agosto 2020: Sanem e Can finalmente insieme! (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ecco le Anticipazioni di DAYDREAMER – Le ali del sogno per le puntate che andranno in onda tra lunedì 3 e venerdì 7 agosto 2020, nei quali vedremo Can e Sanem finalmente fidanzati. Intanto Aylin e Emre cercheranno in tutti i modi di dividerli. Anticipazioni DAYDREAMER: Aylin e Emre tramano alle spalle di Can e Sanem Puntata del 3 agosto. Sanem e Can passano molto tempo insieme. Vedendo i due sempre più affiatati, Emre teme che Sanem possa finire per raccontare tutta la verità al fratello. Pure Aylin ha lo stesso timore e perciò cerca di mettere in cattiva luce Sanem dinanzi a Can. All’oscuro di quanto sta avvenendo, ... Leggi su soaptvanticipazioni

