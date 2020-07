Coronavirus a Cimitile, bimba positiva dopo campo scuola: decine di persone in isolamento (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cinque casi di Coronavirus in un giorno nell’agro nolano, in provincia di Napoli. Due a Cimitile, tre a camposano. A destare maggiori preoccupazioni il caso di una bambina risultata positiva al Covid-19. Si tratta di una familiare di un soggetto precedentemente risultato positivo. Coronavirus a Cimitile e a camposano, cinque positivi: c’è una bimba La … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

ilgiornalelocal : AGGIORNAMENTO #Cimitile, arriva anche il terzo caso di #coronavirus - ilgiornalelocal : #Cimitile, secondo caso positivo di #coronavirus: è una minorenne La piccola ha frequentato un campo estivo fino… - nellolauro : CIRCONDATI.... #nolano #camposano #cimitile #cicciano #coronavirus #covid19 #circondati #news #notizie #nolano… - alkoalofficial : #CoronaVirus, confermato un nuovo caso a #Cimitile - bassairpinia : CIMITILE. Un positivo al Coronavirus, ad annunciarlo il sindaco Provvisiero - -