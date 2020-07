Commissione Giustizia Senato a Lega, “maggioranza in frantumi” (Di giovedì 30 luglio 2020) Va alla Lega la presidenza della Commissione Giustizia del Senato, Andrea Ostellari batte il candidato di maggioranza Pietro Grasso e viene confermato alla guida dell'organo. Il voto per le commissioni sta confermando che "la maggioranza è in frantumi" ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. "Dopo Gianpaolo Vallardi, anche Andrea Ostellari confermato presidente di Commissione. Con il voto segreto vengono premiati il buon lavoro e la competenza della Lega - ha aggiunto il capo del Carroccio -. La maggioranza è in frantumi, completamente saltato l`inciucio 5Stelle-Pd".Una furia i parlamentari di LeU. La mancata elezione di Pietro Grasso alla comissione Giustizia del Senato è "grave" e ora "serve un chiarimento ... Leggi su ilfogliettone

