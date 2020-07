Cervinara, incidente mortale sulla variante: oggi l’esame autoptico (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – Nel pomeriggio di oggi è prevista l’autopsia sul corpo di Augusto Sacco, il 53enne di Cervinara morto lunedì pomeriggio in un incidente stradale. L’incarico è stato affidato al medico locale, Carmen Sementa. Nei giorni scorsi la famiglia del 53enne ha provveduto a nominare un proprio consulente che assisterà all’esame autoptico. L’autista della Ford Focus, risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici, è indagato per omicidio stradale. Nel frattempo la comunità di Cervinara incalzano affinchè l’arteria venga messa in sicurezza quanto prima. Cervinara, incidente mortale sulla ... Leggi su anteprima24

