Centrodestra | Rotondi | ‘Meloni più lungimirante di Salvini’

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – "Penso bene della Meloni, è molto più lungimirante di Salvini che invece ha bruciato una prospettiva apparentemente inarrestabile, commettendo una serie di errori che lei non avrebbe fatto. Intanto Meloni non si è buttata al governo con i Cinquestelle per poi denunciarli. Ha avuto un andamento coerente senza mai imbarcarsi in avventure che poi devono essere giustificate ai propri elettori. Del Partito della nazione non saprei, bisogna chiedere a lei". Lo dice Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera, in un'intervista a 'Il Ciriaco'.

