Battiti Live, un dettaglio non sfugge agli spettatori ed è subito mistero (Di mercoledì 29 luglio 2020) Battiti Live, numerosi artisti sono saliti sul palco, Ana Mena però non ha duettato con Fred De Palma Battiti Live ieri ha avuto tanto successo, seguitissimo durante la sua prima serata condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri proprio su Italia 1. Sul palco di Battiti Live si sono esibiti tanti artisti tra i quali Rocco Hunt, Ana Mena, Fred De Palma, Gigi D’Alessio in collegamento per un medley favoloso, Elettra Lamborghini. Ma un dettaglio non è sfuggito al pubblico tanto attento. Ana Mena e Rocco Hunt si sono esibiti insieme cantando la nuova hit del rapper Campano “A un passo dalla Luna”. Poi subito dopo si è esibito anche Fred De Palma con la canzone Una volta ancora, il duetto con la ... Leggi su kontrokultura

freddepalma : Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito al Battiti live ?????? PALOMA sta spaccando ???????? - claudiettatata : RT @Masse78: MA BASTA CON QUESTI “Wind summer festival” o “Battiti live”. NOI ABBIAMO VISSUTO IL FESTIVALBAR, LE COMPILATION BLU E ROSSE, L… - RitalyneNeres : RT @freddepalma: Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito al Battiti live ?????? PALOMA sta spaccando ???????? - zazoomblog : Battiti Live tra musica e moda: ecco i look delle cantanti - #Battiti #musica #moda: #delle - imalwaysshocked : RT @__harryshands: MI STATE DICENDO CHE BATTITI LIVE È STATO REGISTRATO DA POCO? ?? MARONNNN, vi scanno se a Febbraio non mi fate fare quel… -