Bach “Sempre ottimista per i Giochi di Tokyo, con un sano realismo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Sono sempre ottimista, oggi in più c’è solo un sano realismo. Ma sono fiducioso: il movimento olimpico è compatto e andrà oltre questo ostacolo”. Il presidente del Cio, Thomas Bach, resta ottimista sulla possibilità che le Olimpiadi di Tokyo, già rinviate di un anno per la pandemia di Covid-19, si svolgano nella prossima estate. Impossibile però, attualmente, dire quante realistiche chance ci sono di celebrare i Giochi: “Al momento non c’è una risposta, ma solo un impegno: il Cio e il comitato organizzatore sono concentrati a organizzare quest’Olimpiade ‘rinviatà – spiega il numero uno del Comitato Internazionale Olimpico sulle pagine de ‘Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

