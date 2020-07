Aveva da poco perso la mamma, il padre lo trova morto nel letto (Di mercoledì 29 luglio 2020) A marzo Aveva perso la madre, sconfitta a 58 anni da un male incurabile. Gli amici e il padre non lo sentivano da giorni. Alessandro era morto nel suo letto. A marzo, la vita gli Aveva strappato l’affetto più grande: la madre. Margherita Grotto era la storica tabaccaia di via Rovereto, a Schio, molto amata nel quartiere Sacro Cuore. La donna fu sconfitta a 58 anni da un male contro il quale Aveva lottato strenuamente. Ora la vita si è preso anche lui: Alessandro Marcante è stato trovato morto nel suo letto nell’abitazione in cui dai primi di luglio viveva da solo. Aveva solo 32 anni. La scoperta sconvolgente del cadavere, l’ha fatta il ... Leggi su chenews

