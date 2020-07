Al via in Usa al processo parlamentare ai 4 big: Amazon, Apple, Google e Facebook. Troppo potere? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il primo a deporre è il Ceo di Amazon Jeff Bezos. L'accusa è utilizzo di pratiche anticompetitive che soffocano i rivali e danneggiano i consumatori. Tweet di Trump: 'Il Congresso agisca su Big Tech o ... Leggi su tg.la7

valigiablu : USA, accordo per il ritiro dei paramilitari da Portland [articolo aggiornato] - Agenzia_Ansa : #Usa 11.900 soldati via dalla Germania, anche verso l'Italia #ANSA - Giomil2 : RT @HDblog: Gli USA avvertono il Brasile: scegliere il 5G di Huawei può 'causare conseguenze' - MaccagnoPier : Congresso Usa: 'Virus fuori controllo, rischio altri 150mila morti' - editta_fazzi : Coronavirus, il Congresso attacca Trump: “Negli Usa una catastrofe sanitaria” -

Ultime Notizie dalla rete : via Usa

Rai News

Omicidio suicidio a Vinovo, nell'hinterland torinese. Una guardia giurata, durante una lite, ha ucciso la compagna a colpi di pistola. Poi l'uomo si è sparato. l delitto è avvenuto in via Tetti Rosa 1 ...Una malattia fungina, il “mal secco”, rischia di mettere in ginocchio il comparto produttivo di limoni in Sicilia. Ad essere colpite sono soprattutto le varietà qualitativamente migliori provocando un ...