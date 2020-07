Zlatan Ibrahimovic resta un altro anno al Milan? In questa foto, una pesantissima conferma (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo il rinnovo di Stefano Pioli, si continua a parlare di quello di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe prolungare di un anno la sua esperienza al Milan (squarda che di lui ha un gran bisogno). E per farlo, lo svedese sarebbe anche disposto a decurtarsi lo stipendio, abbassandolo a 4 milioni circa. E ora, arriva un pesantissimo indizio sul possibile rinnovo di Zlatan: sui suoi canali ufficiali, il Milan ha presentato la nuova maglia Puma, quella delle prossima stagione. E tra i modelli - oltre a Hernandez, Biglia, Romagnoli e Calhanoglu - c'è anche Ibra. Un indizio da non sottovalutare, insomma: la speranza tra i tifosi del Milan di trattenere lo svedese, ora, si fa molto più concreta. Leggi su liberoquotidiano

