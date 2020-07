Ultime Notizie Roma del 28-07-2020 ore 09:10 (Di martedì 28 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabri in studio il premier Conte chiedere oggi al parlamento la proroga dello stato di emergenza coronavirus che sarà votato prima in Senato e poi domani alla camera stasera prevista la riunione del comitato interministeriale per gli affari europei su recovery Found la scuola questa mattina la camera informativa della amministrazione Lina sull’inizio dell’anno il 14 settembre previsti medici di sorveglianza e test a Campione sugli studenti volontari contagi in netto calo in Italia 170 in un giorno il governo annuncia l’invio dell’esercito per presidiare i centri di accoglienza migranti dopo le fughe di massa venute a Pian del Lago nel Nisseno e a Porto Empedocle nell’agrigentino è inconcepibile che qualcunodi andarsene in giro senza ... Leggi su romadailynews

