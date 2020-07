Tutti al mare, anzi no. Renziani e clandestini gli unici a navigare liberamente (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug – Eppoi ci dicono del razzismo. Due sono le categorie che oggigiorno possono ancora permettersi di navigare e sbarcare liberamente: Renziani e clandestini. I primi ripresi da un selfone estivo durante una traversata in motoscafo, una gitarella di mare tra amici di partito senza distanziamenti né mascherine, segno che a certe latitudini del mondo il Covid-19 non può giungere, di certo non a quelle di Maria Elena Boschi Serbelloni Mazzanti Vien dal mare, l’arciduchessa plenipotenziaria gaudente clamorosa che, in salsa fantozziana, è molto umana ma dall’umanità si mantiene a debita distanza; i secondi, tecnicamente immigrati clandestini dunque irregolari che si stanno riversando sulle nostre coste ... Leggi su ilprimatonazionale

Ciò che alberga nello spirito di ognuno, diventa motivo, intento per esprimere e immortalare su di una tela o un foglio. L'arte da sempre mezzo di comunicazione, di bellezza, di ciò si nutre, molte so ...

Margò lancia una nuova iniziativa per dare tutto un nuovo gusto alla vacanza: la campagna cena omaggio “Margò ti invita al ristorante”. L’operatore per la stagione 2020 ha deciso di lanciare la promo ...

Margò lancia una nuova iniziativa per dare tutto un nuovo gusto alla vacanza: la campagna cena omaggio "Margò ti invita al ristorante". L'operatore per la stagione 2020 ha deciso di lanciare la promo ...