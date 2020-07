Serie A, Inter-Napoli 2-0: D’Ambrosio e Lautaro si riprendono il secondo posto, azzurri ko (Di martedì 28 luglio 2020) Testa a testa nella trentasettesima giornata di Serie A: l’Inter si riprende il secondo posto.Dopo la vittoria dell’Atalanta in casa del Parma, anche gli uomini di Antonio Conte hanno risposto “presente” alla corsa per il secondo posto della classifica. I nerazzurri, infatti, hanno battuto il Napoli a San Siro, scavalcando gli orobici, che grazie ai tre punti conquistati al Tardini avevano momentaneamente superato i diretti contendenti. A firmare la vittoria del club di Milano D’Ambrosio, autore di una rete col mancino a undici minuti dal fischio d’inizio, e Lautaro Martinez, il quale al 74’ ha battuto Meret con un tiro ... Leggi su mediagol

Le pagelle, i voti, il tabellino, i gol, le ammonizioni di Inter-Napoli 2-0, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. A San Siro partenza sprint dei ragazzi ...Grazie alla vittoria per 2 a 1 sul Napoli, l'Inter di Conte conquista momentaneamente il secondo posto in classifica. Lautaro Martinez e Biraghi mettono la firma sul trionfo nerazzurro. Poco da fare p ...