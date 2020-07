Scarpa d'Oro, se Immobile e Lewandowski arrivano a pari punti il bomber della Lazio rischia la beffa: i dettagli (Di martedì 28 luglio 2020) Con la sola Serie A che deve ancora concludersi tra i cinque principali campionati europei, la lotta per la conquista della Scarpa d'Oro 2020 come miglior marcatore stagionale a livello continentale resta apertissima ed incerta. Al momento in vetta alla classifica si trova Robert Lewandowski del Bayern Monaco a quota 34 gol a pari merito con Ciro Immobile della Lazio ma tenuto conto che il campionato tedesco è già terminato da tempo e che in Serie A invece mancano ancora da giocare due turni,... Leggi su 90min

