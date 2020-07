Pazzini lascia il Verona: “Percorso intenso. Avrei voluto continuare qui…” (Di martedì 28 luglio 2020) Per Giampaolo Pazzini e l'Hellas Verona è giunto il momento di salutarsi. L'attaccante non continuerà con i gialloblu nella prossima stagione. Lo ha annunciato lo stesso giocatore in conferenza stampa: "Sono molto emozionato. Già da tempo lo sapevo, ma in cuor mio non ci pensavo. Ma l'ultima volta che sono andato allo stadio ho capito che eravamo alla fine. Sono stati cinque anni intensi, tra alti e qualche basso. È stato un percorso bellissimo, sono contento di averlo finito in Serie A. È stato un percorso bello, intenso. Verona e i tifosi mi hanno dato molto, mi hanno sempre supportato, dal primo anno, quando le cose andavano male e quando andavano bene. Nei momenti di difficoltà è stata l'unica cosa che mi ha fatto andare avanti, perché so che riponevano tanta ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Pazzini lascia il Verona: 'Percorso intenso. Avrei voluto continuare qui...' - - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Hellas, Pazzini lascia: 'Speravo di rinnovare, ma con me sono stati corretti' - sportface2016 : #HellasVerona, #Pazzini lascia e il club lo saluta: 'Grazie Pazzo' -