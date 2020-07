Pagelle Parma-Atalanta 1-2: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di martedì 28 luglio 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Parma-Atalanta, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Allo stadio Tardini i padroni di casa partono sicuramente meglio e capitalizzano con la rete di Dejan Kulusevski, ma nella ripresa la musica cambia con i ragazzi di Gasperini che salgono in cattedra e grazie a due grandi conclusioni, di Malinovskyi e Gomez, ribaltano il punteggio e si portano a casa tre punti fondamentali per la corsa al secondo posto. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS Parma (4-3-3): Sepe 6; Gagliolo 6 (38’ st Pezzella sv), Dermaku 6.5, Alves 6, Darmian 5.5; Kurtic 5, Barillà 6 (38’ st Iacoponi sv), Kucka 6.5; Kulusevski 7.5, Caprari 6 (34’ st ... Leggi su sportface

