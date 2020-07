Operazione “aegades”: anche per Donati revoca del provvedimento cautelare (Di martedì 28 luglio 2020) Ancora un provvedimento liberatorio che conferma il parziale ridimensionamento dell’Operazione “Aegades” che aveva portato agli arresti del Sindaco di Favignana Peppe Pagoto e coinvolto altre 23 persone. Ieri la revoca degli arresti domiciliari per Pagoto e l’ex Sindaco Bevilacqua, trasformati in obbligo di dimora in comuni diversi da Favignana; alleggerimento anche per l’ex assessore Sammartano.... L'articolo Operazione “aegades”: anche per Donati revoca del provvedimento cautelare puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : Operazione “aegades”: anche per Donati revoca del provvedimento cautelare - BeliceIt : Operazione Aegades, l’ex sindaco Pagoto si avvale della facoltà di non rispondere -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione “aegades”