Napoli, sequestrate al porto 42 tonnellate di rifiuti speciali diretti in Africa (Di martedì 28 luglio 2020) commenta I funzionari di Agenzia dogane e monopoli in servizio all'Ufficio delle dogane di Napoli 1, insieme a militari della Gdf, hanno sottoposto a sequestro circa 42 tonnellate di rifiuti speciali ... Leggi su tgcom24.mediaset

fattoquotidiano : Rifiuti, destinazione Africa: 42 tonnellate sequestrate al porto di Napoli. Anche elettrodomestici e pneumatici - SkyTG24 : #Napoli, sequestrate 42 tonnellate rifiuti dirette in Africa - GDF : #Contrasto ai #reatiambientali. Operazione congiunta di #GDF e @AdmGov di #Napoli. #Sequestrate nel #porto… - UmbertoFaraglia : Sequestrate a Napoli 42 tonnellate rifiuti dirette in Africa - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Rifiuti, destinazione Africa: 42 tonnellate sequestrate al porto di Napoli. Anche elettrodomestici e pneumatici https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sequestrate

Maxi sequestro di rifiuti speciali al porto di Napoli. Dodici le persone denunciate. Il materiale sequestrato era contenuto in 4 container, in partenza per l’Africa. I proventi del traffico illecito ...Quarantadue tonnellate di rifiuti speciali diretti in Africa sono state sequestrate nel porto di Napoli dai funzionari di Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso l’Ufficio delle Dogane di Napoli ...