Morto Saul Fletcher: l’artista amico di Brad Pitt uccide la compagna, fugge in Porsche e poi si suicida (Di martedì 28 luglio 2020) “Ho fatto qualcosa di brutto. E ora farò qualcosa di male a me stesso”. Ha ucciso la compagna, poi è fuggito a bordo della sua Porsche, ha chiamato la figlia per confessare l’omicidio e si è suicidato. È quanto ha fatto l’artista inglese Saul Fletcher, 53 anni, trovato Morto la scorsa settimana a Berlino in circostanze drammatiche. A dare la notizia è ArtNews che riporta fonti della polizia tedesca secondo cui il fotografo – noto per le sue opere con immagini lunatiche di oggetti quotidiani – sarebbe stato protagonista di un omicidio-suicidio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lo scorso mercoledì notte Fletcher ha chiamato la figlia per confessare di aver ucciso sua madre. Poco ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ammazza la compagna e lo confessa alla figlia Il fotografo si uccide dopo la fuga in Porsche

