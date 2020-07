Monte Bianco, cordata di alpinisti precipita in un crepaccio a 3300 metri: estratti vivi (Di martedì 28 luglio 2020) Incidente sul versante valdostano a Monte del rifugio Gonella, i tre scalatori portati in ospedale ad Aosta Leggi su repubblica

repubblica : Monte Bianco, cordata di alpinisti precipita in un crepaccio a 3300 metri - Agenzia_Ansa : Cordata di alpinisti caduta in un crepaccio sul Monte Bianco #ANSA - mapivi63 : RT @repubblica: Monte Bianco, cordata di alpinisti precipita in un crepaccio a 3300 metri - tusciaweb : Alpinisti precipitano in un crepaccio sul Monte Bianco Aosta – Alcuni alpinisti sono caduti in un crepaccio mentre… - Iw1prt_Alberto : RT @cnsas_official: #ValledAosta: tre alpinisti sono precipitati in un crepaccio poco distante dal Rifugio Gonella sul Monte Bianco. I tre… -