Milano, africano prende a calci cane poliziotto durante un controllo: denunciato (Di martedì 28 luglio 2020) Milano, 28 lug – Gli immigrati e il loro sfaccettato rapporto con gli animali domestici. C’è chi si mangia gatti flambé, chi non se la sente proprio di lasciare il cagnolino di famiglia in Tunisia e se lo porta con sé durante la traversata del Mediterraneo in gommone; e infine chi se la prende con i pastori tedeschi della della polizia cinofila. E’ successo ieri a Milano, in zona Parco Sempione, dove un cittadino della Costa d’Avorio, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, ha preso a calci un cane poliziotto perché gli agenti in servizio che lo avevano fermato per un controllo avevano osato chiedergli i documenti. Secondo quanto riportato da Milanotoday, ... Leggi su ilprimatonazionale

LegaSalvini : DONNA STUPRATA DI GIORNO AL PARCO A MILANO, FERMATO GIOVANE AFRICANO - LegaSalvini : MILANO, STUPRO AL PARCO MONTE STELLA, LA PROVA DEL DNA INCHIODA UN AFRICANO. - MariaLu91149151 : RT @KarenP21735043: @palita1962 @6000sardine 'Abuso' arrestare uno con precedenti per droga, senza permesso, che semina il panico tra la ge… - FsSenni : RT @IlPrimatoN: L'igiene è tutto - LB19712 : RT @IlPrimatoN: L'igiene è tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Milano africano Degrado totale a Milano, africano seminudo si lava alla Stazione centrale (Video) Il Primato Nazionale Rifiuti speciali da Napoli all'Africa: sequestrate 42 tonnellate

Milano, 28 lug. (askanews) - Al porto di Napoli sono state sequestrate 42 tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi, in quattro container diretti in Nigeria e Burkina Faso. Il sequestro è frutt ...

Strage Bologna, esce libro Boni: "Verità non ancora definita"

Esce oggi, a pochi giorni dal 40esimo anniversario della strage di Bologna, il libro del condirettore de 'il Resto del Carlino' e ilrestodelcarlino.it, Beppe Boni: 'La strage del 2 agosto - La bomba a ...

Milano, 28 lug. (askanews) - Al porto di Napoli sono state sequestrate 42 tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi, in quattro container diretti in Nigeria e Burkina Faso. Il sequestro è frutt ...Esce oggi, a pochi giorni dal 40esimo anniversario della strage di Bologna, il libro del condirettore de 'il Resto del Carlino' e ilrestodelcarlino.it, Beppe Boni: 'La strage del 2 agosto - La bomba a ...