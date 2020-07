L'Inter stende il Napoli 2-0 a San Siro e torna seconda: esultanza polemica di Lautaro Martinez (Di martedì 28 luglio 2020) Un gol per tempo, prima D'Ambrosio poi Lautaro Martinez (con esultanza polemica per le voci di mercato) stendono il Napoli a San Siro: vince 2-0 l'Inter che controsorpassa l'Atalanta al secondo posto. E nell'ultimo turno sarà scontro diretto fra la squadra di Gasperini e quella di Conte, separate da un punto, per la piazza d'onore, con la Lazio ancora pronta a inserirsi. Prima della partita una clamorosa suggestione di mercato aveva acceso le fantasie Interiste. Ma è arrivata subito la doccia gelata. Messi all'Inter? L'immagine lasciata circolare oggi dalla tv della famiglia cinese della holding Suning, proprietaria dellla squadra milanese, fa Intervenire l'ad nerazzurro, Beppe Marotta, ai ... Leggi su iltempo

PauladSol : RT @tempoweb: L'#Inter stende il #Napoli 2-0 a #SanSiro e torna seconda: esultanza polemica di #Lautaro Martinez #InterNapoli #SerieA #Mess… - tempoweb : L'#Inter stende il #Napoli 2-0 a #SanSiro e torna seconda: esultanza polemica di #Lautaro Martinez #InterNapoli… - emanuele_1977 : @fraguarino @GianPar91 @nonleggerlo In Spal Inter Handanovic stende un avversario ma l'arbitro non da rigore.... - infoitsport : Doppio Lukaku e Sanchez, l'Inter stende il Genoa. Marotta: “Messi da noi? È fantacalcio” - LaStampa : Una vittoria che vale il sorpasso per il secondo posto e che, probabilmente, aumenta i rimpianti per una volata scu… -