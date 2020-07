Ladispoli, acqua contaminata in Piazza delle Sirene e vie limitrofe. Il Sindaco emette una nuova ordinanza (Di martedì 28 luglio 2020) ‘Nonostante il problema della non potabilità dell’acqua in Piazza delle Sirene fosse stato risolto, a distanza di qualche settimana la ASL ha comunicato al Comune di Ladispoli di avere rilevato una nuova contaminazione, sebbene più contenuta. Ricordiamo che il problema si era verificato per la prima volta all’inizio del mese di giugno scorso e, dopo una meticolosa indagine effettuata da parte dei tecnici della Flavia Servizi, era stato individuato un utente privato che immetteva in rete acqua probabilmente contaminata. Chiusa l’utenza “sospetta” le analisi erano tornate immediatamente nella norma e con esse la potabilità dell’acqua. Alla luce di questo ulteriore ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Lavori in via del Lavatore a Ladispoli che costringono a sospendere l’erogazione idrica ma senza che i cittadini vengano avvertiti. Questo fa sapere un lettore che ci ha scritto raccontando le proprie ...

