Kim Jong-un, “Chiunque osi sottovalutare la Corea del Nord pagherà un caro prezzo” (Di martedì 28 luglio 2020) Corea del Nord, le dichiarazioni di Kim Jong-un in occasione delle celebrazioni del sessantasettesimo anniversario della fine della Guerra di Corea. In occasione delle celebrazioni del sessantasettesimo anniversario della fine della Guerra di Corea, Kim Jong-un ha voluto mandare un messaggio al mondo. Un messaggio non propriamente rassicurante. Il leader della Corea del Nord, tornando ai tempi della Guerra Fredda, parla del nucleare come un deterrente in grado di evitare nuove guerre. La strategia del terrore in grado di disinnescare la violenza e i possibili conflitti. La strategia della minaccia della distruzione su vasca scala. Kim Jong-un, “Siamo in grado di difenderci di fronte a qualsiasi forma di pressione e minacce ... Leggi su newsmondo

