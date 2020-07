Io e Te, Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli contro il disegnatore: “Mummia”, “Testa di legno”, in studio cala il gelo (Di martedì 28 luglio 2020) Io e Te, il programma condotto da Pierluigi Diaco che va in onda il pomeriggio su Rai 1 e che continuerà fino al 4 settembre piace molto ma, a volte, è seguito solo per vedere cosa ha in serbo Diaco per la puntata perché il conduttore spesso riserva dei trattamenti agli ospiti poco piacevoli. Pierluigi Diaco piace molto ma è anche criticato molto Pierluigi Diaco alla guida di “Io e te” convince tanto che ha un ottimo riscontro di pubblico. Ma, evidentemente, il pubblico che lo segue da casa non è lo stesso che lo attacca sul web. Lì, infatti, non gli perdonano nulla e se è vero che qualche volta Diaco ha esagerato a “maltrattare” gli ospiti, una su tutte con ... Leggi su baritalianews

