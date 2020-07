Inter-Napoli, Conte: “Non ho il tocco magico, contro di me attacchi gratuiti. Messi? Rispondo così” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Antonio Conte e l'obiettivo secondo posto: l'Inter supera 2-0 il Napoli e adesso dovrà difendersi dall'Atalanta di Gasperini.Il tecnico nerazzurro ha tessuto le lodi dei suoi ragazzi e ammesso di voler dar vita a un progetto importante che possa portare alla vittoria di un trofeo nelle prossime stagioni. L'allenatore pugliese si è anche soffermato su un'ipotetico, probabilmente utopico, arrivo in Serie A di Lionel Messi. Le dichiarazioni dell'ex Chelsea nel corso dell'Intervento post partita ai microfoni di Sky Sport."Oggi ho visto tante cose positive, ricordiamoci che abbiamo affrontato una squadra forte. Una rosa composta da giocatori di qualità che negli ultimi anni è stata l’unica a dare filo da torcere alla Juventus. Sono vittorie importanti e stare davanti per il ... Leggi su mediagol

